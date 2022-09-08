الخميس 12 صفر 1444 ﻫ - 8 سبتمبر 2022 |
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فرق الإطفاء تكافح حريق غابات في جنوب تركيا

منذ 40 دقيقة
حرائق الغابات في تركيا

حرائق الغابات في تركيا

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قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، الخميس، إن فرق الإطفاء تكافح لإخماد حريق غابات في جنوب البلاد لليوم الثاني على التوالي، حيث تم إجلاء أكثر من ألف شخص من منازل وفنادق.

وأضافت أن 11 طائرة و29 طائرة هليكوبتر تشارك في مكافحة الحريق الذي اندلع في منطقة جولنار بإقليم مرسين على البحر المتوسط.

وتابعت الإدارة قائلة إن جهود مكافحة الحرائق شملت أيضا 850 فردا وأكثر من 140 سيارة، مضيفة أن سبعة أشخاص أصيبوا في الحريق يتلقون العلاج في مستشفيات قريبة.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ أن الكهرباء قُطعت عن بعض المناطق كإجراء احترازي لحماية فرق الإطفاء أثناء عملها.

وأدى ارتفاع درجات الحرارة، التي تجاوزت 40 درجة مئوية في جنوب تركيا، إلى زيادة الضغط بشكل غير مسبوق على التيار الكهربائي، ما تسبب بانقطاعه، الإثنين، في مدن كبرى بينها أنقرة وإسطنبول.

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