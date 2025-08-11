الأثنين 17 صفر 1447 ﻫ - 11 أغسطس 2025 |
فرق الإطفاء تكافح "دوامات نارية" في شمال إسبانيا

منذ 49 دقيقة
مستودع يحترق في حريق هائل في كوبو دي بينافينتي، إسبانيا، 11 أغسطس 2025. رويترز

قالت السلطات الإسبانية اليوم الاثنين إن درجات الحرارة المرتفعة والرياح القوية تسببت في حدوث “دوامات نارية” حيث أتت النيران على عدة منازل وأجبرت المئات على إخلاء مناطق قريبة من منتزه وطني مدرج على قائمة اليونسكو في شمال إسبانيا.

ونشب 13 حريقا في شمال منطقة قشتالة وليون، وتلقى نحو 700 من السكان أوامر بمغادرة منازلهم في ست قرى.

وقال خوان كارلوس سواريز كوينونيس رئيس قسم البيئة في الحكومة المحلية صباح اليوم الاثنين إن أربعة حرائق لا تزال مشتعلة، بينما تمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحرائق التسعة الأخرى.

وأضاف أن درجات الحرارة المرتفعة أمس الأحد تسببت في اندلاع ما يسمى بالدوامات النارية قرب حديقة لاس ميدولاس، مما أجبر رجال الإطفاء على التراجع. وأتت النيران على بعض المنازل في القرية المجاورة.

ويقول العلماء إن فصول الصيف الأكثر حرارة وجفافا في منطقة البحر المتوسط تجعلها معرضة بشدة لحرائق الغابات. فبمجرد اندلاع الحرائق، فإن النباتات الجافة والرياح القوية تساعد على انتشارها بسرعة وخروجها عن السيطرة، مما يؤدي أحيانا إلى تكوين دوامات نارية.

واستمرت موجة الحر التي طال أمدها في إسبانيا اليوم الاثنين، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية في بعض المناطق.

    المصدر :
  • رويترز

