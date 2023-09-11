فرق الإنقاذ تسابق الزمن.. وحصيلة جديدة لضحايا زلزال المغرب

يعيش الشعب المغربي حالة من الحزن الكبير بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الجمعة الماضية، في حين أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، أن حصيلة ضحايا الزلزال ستستقر قريبا جداً، وذلك بعدما أعلن التلفزيون الرسمي ارتفاع عدد القتلى إلى 2681.

وأضاف الناطق باسم الحكومة في تصريحات للعربية، سنعلن خلال يومين عن خطة إعادة تأهيل المناطق المنكوبة.

وقال إن الحكومة تقدم مساعدات فورية للناجين والمتضررين من الزلزال الذي ضرب البلاد وأسفر عن أكثر من ألفي قتيل.

كما أوضح أن كل الفرق تعمل على مدار الساعة للوصول إلى المحاصرين، مشيراً إلى قرب عودة الخدمات لمراكش في أسرع وقت.

كذلك قال الناطق باسم الحكومة المغربية، إنه سيتم إعادة تأهيل الطرق التي تضررت بسبب الزلزال، لافتاً إلى أن تساقط الصخور أعاق وصول فرق الإغاثة للمناطق المنكوبة.

من جانبه، قال التلفزيون المغربي، الاثنين، إن عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد مساء يوم الجمعة الماضي ارتفع إلى 2681.

وأضاف التلفزيون الرسمي أن إجمالي عدد المصابين جراء الزلزال بلغ 2501 مصاب.

وتسابق فرق الإنقاذ الزمن بحثاً عن ناجين تحت الأنقاض، وذلك مع ارتفاع حصيلة أعنف زلزال ضرب المغرب منذ قرن.

فيما تعمل السلطات على تقييم وحصر الأضرار في المناطق التي تأثرت بتلك الكارثة، حيث تبين أن هناك عددا من القرى الواقعة في محيط مركز الزلزال اختفت نهائيا.

في حين يواجه عمال الإغاثة تحدياً للوصول إلى القرى الأكثر تضررا في منطقة جبال الأطلس، وهي سلسلة جبال وعرة غالباً ما تكون المناطق السكنية فيها نائية، حيث انهار الكثير من المنازل فيها.