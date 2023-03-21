فرنسا.. إصابة 3 من رجال الشرطة خلال احتجاجات بمصفاة نفط

قالت شرطة مدينة مرسيليا في فرنسا الثلاثاء إن ثلاثة من رجال الشرطة أصيبوا بجروح خطيرة خلال اشتباكات مع المحتجين في مصفاة نفط فوس سور مير التابعة لشركة إكسون موبيل بالقرب من المدينة الساحلية.

ووقعت الاشتباكات عندما اتخذت الحكومة خطوات لإصدار أوامر للعمال باستئناف العمل في المصفاة.

وكانت الاحتجاجات في هذا الموقع هي الأحدث في سلسلة الاضطرابات الاجتماعية المتزايدة لمناهضة خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد.

وبثت قناة (بي.إف.إم) التلفزيونية في وقت سابق صورا لموقع المصفاة وقد ملأته سحابة من الغاز المسيل للدموع، بينما قام بعض المتظاهرين برشق صفوف الشرطة بأشياء على نحو متقطع.

قالت الحكومة الفرنسية الثلاثاء إنها بدأت في السحب من احتياطيات الوقود الاستراتيجية، بعدما تسببت إضرابات عمال المصافي والمستودعات في تعطيل الإنتاج وعرقلة عمليات التسليم.

وذكرت وزارة الطاقة الثلاثاء أنها “تعمل على التأكد من الإفراج عن كميات من الاحتياطيات الاستراتيجية بطريقة محسوبة منذ بداية مارس”.