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فرنسا: إطلاق إيران صاروخاً فضائياً يضر بالمفاوضات النووية

31 - ديسمبر - 2021

فرنسا

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اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أن إطلاق إيران ثلاثة أجهزة بحثية إلى الفضاء يمثل انتهاكا للقانون الدولي.

وأضافت أن عملية الإطلاق أمر “مؤسف جدا” لأنها جرت في وقت تتقدم فيه المحادثات النووية مع القوى العالمية.

كما أعربت واشنطن عن قلقها حيال إطلاق إيران صاروخا إلى الفضاء، مؤكدة أن هذه الخطوة من شأنها أن تدعم برنامج طهران الصاروخي.

وبث التلفزيون الإيراني الخميس 30 ديسمبر لقطات تظهر إطلاق صاروخ يحمل ثلاثة أقمار صناعية إلى الفضاء.

وأعلن أحمد حسيني المتحدث بالشؤون الفضائية في وزارة الدفاع الإيرانية عن إطلاق 3 شحنات بحثية للفضاء عبر صاروخ “سيمرغ” الحامل للأقمار الصناعية.

    المصدر :
  • رويترز

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