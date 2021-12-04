فرنسا.. ارتفاع عدد الإصابات بمتحور “أوميكرون”

أظهر أحدث تقرير للسلطات الصحية الفرنسة، الجمعة،ارتفاع عدد الإصابات بالمتحورة أوميكرون إلى 12 حالة.

وقالت وكالة الصحة العامة المكلفة خصوصا مراقبة تطور الجائحة، على موقعها الإلكتروني إنه تم الإبلاغ عن ثلاث إصابات مؤكدة جديدة بالمتحورة أوميكرون في فرنسا”. بذلك يرتفع إلى 12 عدد المرضى الذين تأكدت إصابتهم بالمتحورة الجديدة في البلاد.

وأشارت السلطات إلى أن “المرضى عزلوا أنفسهم في منازلهم وتم تنفيذ التدابير الخاصة بتحديد الأشخاص المخالطين لهم”.

وأعلن رئيس الوزراء، جان كاستكس، الخميس أن “الموجة الخامسة من الجائحة قوية”، مشددا على أن “الوضع مقلق”.

وقال إن مجلس الدفاع الصحي سينعقد الاثنين للبحث في “ما إذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية”.

وتوفي زهاء 120 ألف شخص بسبب كوفيد في فرنسا منذ بداية الجائحة. وتم تلقيح نحو 90 في المئة من السكان الذين تزيد أعمارهم على 12 عاما، وهو أحد أعلى معدلات التطعيم في الاتحاد الأوروبي.