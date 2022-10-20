فرنسا.. استمرار إضراب العمال في مصفاتين تابعتين لتوتال إنرجيز

قال ممثل للكونفدرالية العامة للشغل في فرنسا لرويترز إن العمال في مصفاتي نورماندي وفيزان التابعتين لشركة توتال إنرجيز قرروا مواصلة إضراب مستمر منذ نحو أربعة أسابيع اليوم الخميس، مشيرا إلى انتهاء إضراب في بقية مواقع الشركة.

وأضاف ممثل الكونفدرالية أن العمال في مصفاة لا ميد وموقع تخزين في دونكيرك اختاروا استئناف العمل في الصباح.

وأدت الإضرابات إلى تشكل طوابير طويلة خارج محطات الوقود، وأثارت قلق كافة قطاعات الاقتصاد، من العاملين في الرعاية الصحية إلى المزارعين.

وأجبرت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعض العمال المضربين على العودة إلى عملهم هذا الأسبوع وفتح مستودعات الوقود، في خطوة أثارت حفيظة النقابات، لكن المحاكم أيّدتها.

والسبت، أفاد “الاتحاد العام للعمال” CGT اليساري المتشدد الذي أطلق التحرك قبل ثلاثة أسابيع، بأن العمال في ثلاثة مواقع تابعة لـ”توتال إنيرجيز” قرروا تمديد إضرابهم.

وقال منسق CGT لدى الشركة إريك سيليني إنه “تم تمديد التحرّك في ثلاثة مواقع”.

وقرر موظفون في موقعين آخرين، بما في ذلك في أكبر مصفاة في فرنسا قرب مدينة لو هافر (شمال غرب)، تمديد تحرّكهم.

ودعا معارضو ماكرون اليساريون إلى مسيرات للاحتجاج على التضخم الأحد.

كما دعا “الاتحاد العام للعمال” إلى إضراب الثلاثاء من شأنه أن يعطل حركة النقل العام على مستوى البلاد.