فرنسا.. استمرار موجة الحر يهدّد البلاد بحرائق جديدة

أعلن مسؤولون أن ارتفاع درجات الحرارة وتفاقم الجفاف يهدّدان بالتسبب في نشوب حرائق غابات جديدة في جنوب غرب فرنسا، على الرغم من انحسار حريق هائل يستعر في المنطقة منذ أيام خلال الليل.

ويعمل رجال إطفاء من ألمانيا ورومانيا واليونان على الأرض لمساعدة نظرائهم الفرنسيين على التصدي للنيران في منطقة جيروند وكذلك على جبهات أخرى، بما في ذلك في بريتاني في الشمال الغربي. وهناك المزيد من رجال الإطفاء في طريقهم من مختلف أنحاء أوروبا للانضمام إلى هذه الجهود.

وقالت السلطات المحلية في جيروند إن خطر اندلاع حرائق جديدة “كبير للغاية” بالنظر إلى الأحوال الجوية.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في الجنوب الغربي، مع توقعات بارتفاع الحرارة أيضا في معظم أنحاء فرنسا، وفقًا لتنبؤات هيئة الأرصاد الرسمية.

في السياق نفسه، ذكرت الهيئة أنه من المقرر أن تنحسر موجة الحر، وهي الثالثة رسميا في فرنسا هذا الصيف، السبت على أن تنتهي يوم الأحد بهبوب عواصف.

وأتت النيران على نحو 18 ألف فدّان من الغابات في جيروند وجرى إجلاء 10 آلاف شخص.

كما شهدت أوروبا هذا الصيف سلسلة من حرائق الغابات، في وقت تكتوي فيه دول القارة من موجات حر متتالية، مما يسلّط الضوء مجددًا على مخاطر تغير المناخ على الصناعة وسبل العيش.