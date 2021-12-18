فرنسا.. اعتقال أكثر من 100 شخص بسبب شهادات كورونا المزورة

أعلنت السلطات الفرنسية عن فتح 400 تحقيق واعتقال أكثر من 100 شخص، على خلفية التصاريح الصحية المزورة للقاح كورونا.

وحسب وزيرة الداخلية الفرنسية، هناك 110 آلاف تصريح صحي مزور في فرنسا منذ إقرار استعمال هذه الوثيقة في الصيف.

تمكنت شبكة جمعت نبذات تعريف لصيادلة من الموقع الإلكتروني للنقابة الوطنية للصيادلة من بيع ما بين 5 آلاف و10 آلاف تصريح مزيف وحققت أرباحا تقارب مليوني يورو.

وعلمت وكالة الأنباء الفرنسية من مصدر مطلع على الملف أن التحقيق الذي لا يزال مستمرا، توصل إلى زوجين متورطين أوقفتهما الشرطة في مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

تمكنت شبكة جمعت نبذات تعريف لصيادلة من الموقع الإلكتروني للنقابة الوطنية للصيادلة من بيع ما بين 5 آلاف و10 آلاف تصريح مزيف وحققت أرباحا تقارب مليوني يورو.

وعلمت وكالة الأنباء الفرنسية من مصدر مطلع على الملف أن التحقيق الذي لا يزال مستمرا، توصل إلى زوجين متورطين أوقفتهما الشرطة في مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأحصى التأمين الصحي، أحد فروع نظام الضمان الاجتماعي الفرنسي، 41 ألف تصريح مزور الأسبوع الماضي، ورفع دعاوى ضد 800 شخص.

وأشار وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الخميس، إلى أنه “تم توقيف أكثر من 100 شخص في إطار 400 تحقيق جار”. وبحسب محيطه، شملت التوقيفات مستخدمين للتصاريح المزورة وشبكات اتجار فيها.

اكتشف المحققون أساليب عمل متنوعة، بينها بيع شهادات التطعيم المزيفة على الإنترنت والاستخدام الاحتيالي لرمز الاستجابة السريعة لطرف ثالث. وتتعقب السلطات أيضا مهنيي الصحة والوكلاء الإداريين الذين يقدمون تصاريح مزورة.

في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، قال قائد فرقة الدرك المتخصصة في التحقيقات السيبرانية الجنرال مارك بوجيه “نشهد زيادة حادة في هذه الظاهرة منذ الصيف على شبكات التواصل الاجتماعي، لكن لم يحدث ارتفاع منذ صدور قرار عدم سداد ثمن الفحوص لغير المطعمين”. وتجري هذه الفرقة نحو 200 تحقيق حول شهادات صحيّة مزورة قدرت عددها بـ92 ألفا.

ويشارك التأمين الصحي أيضا في التحقيقات من خلال تحديد حالات التزوير عبر تقنيات التحليل الإحصائي في قاعدة بيانات متابعة التطعيم، ويقوم بتحليل البيانات (البحث والتحقق من قواعد البيانات المختلفة) ويستعمل الذكاء الاصطناعي.

تجرى تحقيقات إلكترونية “كبيرة” حول اختراق حسابات أطباء وصيادلة، بحسب ما أفادت أوساط وزير الداخلية.

جريمة منظمة

يوضح الجنرال بوجيه “نشهد طريقة عمل معقدة بشكل متزايد، إذ يقوم المحتالون بتعديل كلمات مرور المتخصصين في الرعاية الصحية عن بُعد، ومن ثم إنشاء تصاريح بأسمائهم”.

وهذه الشبكات شبيهة بـ”الجريمة المنظمة مع وجود مرشدين ومتواطئين وتجار ومجرمين يستغلون إرادة البعض بعدم التلقيح”، بحسب الجنرال.

في إقليم هيرولت جنوب فرنسا، قبض المحققون على رجل إطفاء واختصاصي في العلاج الطبيعي سيحاكمان في فبراير/ شباط، لتوفيرهما شهادات إجراء 123 فحصا سريعا سلبيا مزورا لحوالي ثلاثين من أقاربهما.

وسمحت الشهادات المزورة للمستفيدين البالغ عددهم 35 بالقيام بأنشطة و”رحلات استجمام”.

واستخدم رجل الإطفاء معرفات اختصاصي العلاج الطبيعي من مونبلييه عاصمة هيرولت، للحصول على الشهادات من الموقع الإلكتروني المخصص لإدارة شهادات الفحوص التابع لجهاز الإطفاء والإنقاذ.

استعمال مستند مزور جريمة تؤدي إلى عقوبة تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو. أما الإجراءات التأديبية فيمكن أن تصل إلى المنع النهائي من مزاولة المهنة، وفق التأمين الصحي.

وفي منطقة باريس، أوقف أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني طبيب يُشتبه في أنه باع ما لا يقل عن 220 شهادة صحية مزورة مقابل ألف يورو لكل شهادة، وفق النيابة العامة في مدينة كريتاي.

من جانبه، حذّر وزير الصحة أوليفييه فيران من أنه “إذا تورط أحد المهنيين الصحيين في الفساد عبر تقديم تصريح صحي مزيف لمرضى، فذلك سلوك إجرامي، وآمل أن تقوم العدالة بعملها بأكبر قدر من الحزم”.