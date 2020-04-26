فرنسا.. الحكومة تعرض على البرلمان خطة تخفيف إجراءات العزل

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قال مكتب رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، السبت، إنه سيعرض على البرلمان يوم الثلاثاء خطة الحكومة لتخفيف إجراءات العزل العام المفروضة في البلاد.

وسيعقب بيان رئيس الوزراء الذي سيلقيه هذا الأسبوع نقاشا مفتوحا ثم إجراء تصويت.

كان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أمر بفرض إجراءات العزل العام منذ 17 مارس آذار للحد من تفشي فيروس كورونا ومن المقرر رفعها في 11 مايو أيار.

ويسعى ماكرون لتخفيف بعض إجراءات العزل العام وفتح المدارس أولا رغم أن الحكومة لم تنته بعد من تحديد كيفية تنفيذ ذلك.

وأعلنت فرنسا أنها ستخفف بعض إجراءات العزل عن شركات التجزئة بإعلان أنها تريد إعادة فتحها يوم 11 مايو أيار مع الإبقاء على بعض القيود في أماكن محددة بهدف تأخير حدوث موجة تفش جديدة.

وكانت وزارة الصحة قالت في وقت سابق اليوم السبت إن عدد الوفيات بالفيروس في فرنسا وصل إلى 22614 شخصا.

نصيحة للطلاب إلى ذلك قال المجلس العلمي الذي يقدم المشورة للحكومة الفرنسية بشأن جائحة فيروس كورونا السبت إنه يتعين على تلاميذ المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 11 عاما و18 عاما وضع كمامات للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس.

وأضاف أنه ينبغي كل العاملين في “الكليات” و”المدارس الثانوية” الذين يتعاملون مع طلاب تتراوح أعمارهم بين 11 و18 عاما وضع كمامات أيضا على الرغم من قوله إن من المستحيل جعل أطفال المدارس الأصغر سنا والذين تتراوح أعمارهم على سبيل المثال بين أربع سنوات و11 سنة أن يفعلوا ذلك.

وقال وزير التعليم الفرنسي جان ميشيل بلانكير على حسابه على تويتر السبت إن النتائج التي خلص إليها المجلس العلمي ستشكل جزءا من اعتبارات الحكومة بشأن كيفية إعادة فتح المدارس في 11 مايو أيار.