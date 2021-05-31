فرنسا.. الرئيس ماكرون وزوجته يتلقيان لقاح كورونا

تلقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته، مساء الإثنين، اللقاح ضد فيروس كورونا، في خطوة لتشجيع جميع الفرنسيين على تلقي اللقاح أيضا.

وقال ماكرون في تغريدة له:“دعونا نتلقى اللقاح، مثلنا أنا وبريجيت، مثل 25 مليون فرنسي حتى الآنّ، من أجل أن نحمي أنفسنا ونحمي أقرباءنا”.

وتم تلقيح ماكرون (43 عاما) بعد 5 أشهر من إصابته بالوباء، طبقا لتوصيات السلطات الصحية القاضية بالانتظار 3 أشهر على أقل تقدير وبحقنة واحدة، دون الكشف عن نوع اللقاح الذي تلقاه.

وكشف فحص إصابة ماكرون بكوفيد-19 في 17 ديسمبر/كانون الأول، وتبينت إصابة زوجته بعد 7 أيام.

وسمحت فرنسا، اعتباراً من اليوم الاثنين، لجميع السكان البالغين بتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا.

وكان الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 18 و49 عاماً، الفئة العمرية الأخيرة التي ينبغي ضمها بدون شروط إلى حملة التطعيم التي توسّعت على مراحل منذ انطلاقها في ديسمبر الماضي.

وكان ماكرون قد أصيب بفيروس كورونا في ديسمبر.

وسبق أن تلقى العديد من زعماء العالم لقاحا مضادا لفيروس كورونا منهم الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو وغيرهم.