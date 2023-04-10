فرنسا.. انتشال جثتين من تحت أنقاض مبنيين في مارسيليا

من مكان الانفجار في مارسيليا

قال رئيس بلدية مدينة مارسيليا الفرنسية، الاثنين، إن عمال الإنقاذ انتشلوا جثتين من تحت أنقاض مبنيين انهارا بعد انفجار في المدينة الواقعة بجنوب البلاد.

وكانت السلطات ذكرت في وقت سابق أن تسعة أشخاص يعتقد أنهم في عداد المفقودين بعد الانفجار الذي وقع أمس الأحد وتسبب في انهيار مبنيين سكنيين وتصدع ثالث جزئيا. ومازال سبب الانفجار مجهولا.

وكتب بينوا بايان رئيس بلدية مارسيليا على تويتر “هذا الصباح نشعر بحزن وألم شديدين”، مضيفا أن عمليات الإنقاذ مستمرة “بلا هوادة”.

تسبب الانهيار في نشوب حريق أدى إلى تعقيد جهود الإنقاذ وكان لا يزال مشتعلا صباح، الاثنين.

ونُقل خمسة اشخاص إلى المستشفى أمس الاحد مصابين بجروح خطيرة لكنها لا تهدد حياتهم.

وقال وزير الإسكان أوليفييه كلاين، الذي من المقرر أن يزور مارسيليا اليوم الاثنين، إنه جرى إجلاء حوالي 200 شخص من المباني القريبة من مكان الانفجار.