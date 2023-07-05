فرنسا.. انحسار أعمال الشغب واعتقال 16 شخصا

قالت وزارة الداخلية الفرنسية، الأربعاء، إن الشرطة ألقت القبض على 16 شخصا الليلة الماضية فيما يتعلق بأعمال عنف في المدن، وهو ما يشير إلى مزيد من الانحسار في حجم الاضطرابات التي اجتاحت الضواحي الفرنسية الفقيرة بعد مقتل شاب برصاص الشرطة الأسبوع الماضي.

وأثار مقتل نائل م.، وهو شاب تعود أصوله إلى شمال أفريقيا، في 27 يونيو حزيران برصاص شرطي في ضاحية نانتير قرب باريس موجة من الغضب أدت إلى أعمال شغب استمرت عدة ليال في عموم البلاد وإجراءات صارمة من جانب الشرطة.

وفي ذروة الاضطرابات ليلة السبت، ألقت الشرطة القبض على أكثر من 1300 شخص. وبدأت الأوضاع تهدأ يوم الأحد، إذ تراجع عدد الاعتقالات إلى 81 ليلة الثلاثاء بحسب الوزارة.

وتم احتجاز الشرطي الذي أطلق النار على نائل ويواجه تهمة القتل العمد.

وبلغ إجمالي الخسائر الناجمة عن الاحتجاجات التي شهدتها فرنسا، إثر مقتل شاب برصاص الشرطة الفرنسية قبل أيام، حوالي 55 مليون يورو، بينما كشف استطلاع للرأي أنّ الفرنسيين يؤيدون فرض حالة الطوارئ، بعد الأحداث الأخيرة.

ووفقًا لتقارير، فقد بلغت الخسائر في الممتلكات العامة في باريس حوالي 20 مليون يورو، بينما بلغت الخسائر في الممتلكات الخاصة حوالي 35 مليون يورو.