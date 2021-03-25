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فرنسا: انسحاب المرتزقة يحقق استقرار ليبيا

25 - مارس - 2021
جان إيف لودريان

وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان

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قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الخميس، إن بلاده تعمل على انسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي حضره وزراء خارجية ليبيا وألمانيا وإيطاليا إلى جانب لودريان، في طرابلس.

وقال لودريان “الاتحاد الأوروبي يدعم الانتقال السلس للسلطة في ليبيا”، مضيفا “يجب إجراء انتخابات كانون أول في موعدها”.

وزير الخارجية الفرنسي قال أيضا إن بلاده “تعمل على انسحاب المرتزقة من ليبيا لتحقيق السيادة والاستقرار والوحدة”.

وأضاف “ينبغي فتح الطريق الساحلي في ليبيا، للسماح بانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة”.

وتقود البلاد في الوقت الحالي سلطة انتقالية منبثقة عن الحوار بين الأطراف الليبية، مهمتها قيادة البلاد لإجراء انتخابات عامة في كانون الأول المقبل، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.

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