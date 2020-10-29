فرنسا تؤكد: الرد على هجوم نيس سيكون صارماً

أكد رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، الخميس، أن الرد علىحادث الطعن المروع الذي شهدته مدينة نيس، جنوب غربي البلاد، سيكون صارماً، معلناً أن فرنسا رفعت حالة التأهب الأمني في أراضيها إلى أعلى مستوى بعد الهجوم الذي أوقع 3 قتلى، واحد منهم على الأقل قطع رأسه، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس سابقا.

وأبلغ رئيس الحكومة الجمعية الوطنية أيضاً بأن الرد على الهجوم سيكون قوياً وصارماً.

وكان مسؤولون أكدوا في وقت سابق أن رجلاً يحمل سكيناً في كنيسة “نوتردام” في نيس، قتل ثلاثة أشخاص أحدهم على الأقل نحراً، وجرح آخرين قبل أن تعتقله الشرطة، بعد إصابته إصابة بالغة في كتفه.

في حين فتحت نيابة مكافحة الإرهاب الفرنسية تحقيقاً في الاعتداء، الذي اعتبره رئيس بلدية المدينة كريستيان إيستروزي “هجوماً إرهابياً”.

كما شهدت مدينة أفينيون (جنوباً) أيضاً حادثا ثانياً، حيث أطلقت الشرطة الفرنسية الرصاص على شخص هدد المارة بمسدس، فأردته قتيلاً.

ورفعت فرنسا حالة الاستنفار الأمني، تحسباً لهجمات إرهابية منذ عملية ذبح معلم منتصف الشهر الجاري في إحدى ضواحي العاصمة.

وعقب هجوم نيس، وقف النواب في البرلمان دقيقة صمت حداداً، قبل أن يغادر رئيس الوزراء جان كاستيكس ووزراء آخرون بشكل مفاجئ اجتماع أزمة مع الرئيس إيمانويل ماكرون.

وطالب إستروزي، الذي أكد أن ماكرون سيصل قريباً إلى نيس، بتعزيز الحماية للكنائس أو إغلاقها على سبيل الاحتياط.

من جهته، دعا رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، الأوروبيين إلى “الاتحاد ضد العنف وضد الذين يسعون إلى التحريض ونشر الكراهية”، وكتب في تغريدة “أشعر بصدمة وحزن عميقين لأخبار هجوم نيس المروع. نشعر بهذا الألم كلنا في أوروبا”.

كما دان رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، “الهجوم المشين” الذي “لن يزعزع الجبهة الموحدة للدفاع عن قيم الحرية والسلام”. وأضاف في تغريدة “قناعاتنا أقوى من التعصب والكراهية والإرهاب”.

بدوره، دان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الحادث. وكتب في تغريدة على تويتر قائلاً: أشعر بالفزع لسماع الأخبار الواردة من نيس عن هجوم بربري على كنيسة نوتردام. وأضاف “بريطانيا تقف بثبات إلى جانب فرنسا ضد الإرهاب وعدم التسامح”

كما أكدت ألمانيا وقوفها إلى جانب فرنسا ضد تلك العمليات الإرهابية، وذلك بحسب “العربية”.