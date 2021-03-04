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فرنسا تؤكد دعمها الكامل للسعودية في الدفاع عن نفسها

4 - مارس - 2021
آخر تحديث: 4 - مارس - 2021 8:56 مساءً
علم السعودية

علم السعودية

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أكدت وزارة الدفاع الفرنسية، الخميس، على دعمها الكامل للسعودية في حقها بالدفاع عن نفسها، مؤكدة تمسكها جداً بسلامة أراضي المملكة.

وقالت في تصريحات خاصة لـ”العربية”: “نتقاسم مع السعودية توجّهات استراتيجية، من بينها ضمان حريّة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز”، وتابعت “تربطنا بالسعودية علاقات مكثفة تستند إلى روابط الصداقة”.

هذا وكانت الخارجية الفرنسية اعتبرت، الاثنين، أن الهجمات الحوثية ضد مناطق مدنية في السعودية انتهاك للقانون الدولي وتهديد لأمن المملكة. ودعت الحوثيين لوقف أنشطتهم الإقليمية المزعزعة لاستقرار المنطقة، مشددة على التمسك بحزم بأمن السعودية واستقرار المنطقة.

وخلال الأيام الماضية، كثفت الميليشيات الحوثية محاولاتها استهداف المملكة، ما أثار ردود فعل وإدانات دولية غربية وعربية، وذلك بحسب “العربية”.

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