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فرنسا تتحضر لموجة رابعة من كورونا

30 - يونيو - 2021
كورونا فرنسا

كورونا - فرنسا

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نتيجة لعودة ظهور الحالات بسبب سلالة دلتا التي رصدت أول مرة بالهند، قال كبير المستشارين العلميين للحكومة الفرنسية جان فرانسوا دلفريسي إن بلاده ستواجه على الأرجح موجة رابعة من كورونا.

لكن دلفريسي، أضاف أن التطعيم باللقاحات المضادة لكوفيد-19 سيساعد في تخفيف تأثير الموجة الجديدة التي يعتقد عدد كبير من الخبراء أنها قد تجتاح فرنسا بحلول سبتمبر أو أكتوبر.

وقال دلفريسي في تصريحات لإذاعة “فرانس إنفو” اليوم الأربعاء: “أعتقد أننا سنتعرض لموجة رابعة، لكنها ستكون أخف بكثير من الموجات الثلاث السابقة لأن مستويات التطعيم مختلفة مقارنة بالسابق”.

وكان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، قد قال هذا الأسبوع إن سلالة “دلتا” من فيروس كورونا، التي أدى انتشارها السريع في أنحاء العالم إلى دفع بعض الدول لإعادة فرض قيود على السفر، تمثل حاليا نحو 20 بالمئة من حالات الإصابة في فرنسا.

    المصدر :
  • رويترز

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