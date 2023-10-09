فرنسا تتوقّع عواقب محدودة لـ "طوفان الأقصى" على أسعار النفط

اعتبر وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، اليوم الإثنين، أنّ الاشتباكات بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، يفترض أن تكون لها عواقب “محدودة” على أسعار النفط والاقتصاد بشكل عام، شريطة ألا تتحول الأمور إلى صراع إقليمي أوسع.

وقال لو مير إنّ ارتفاع أسعار النفط في أعقاب الاشتباكات كان “محدودًا”.

وأضاف لراديو سود: “إنها زيادة محدودة وأعتقد أن عواقب هذا الصراع يجب أن تكون محدودة على الجبهة الاقتصادية، إذا لم يحدث تصعيد إقليمي”.

يشار إلى أنّ حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أطلقت يوم السبت عملية “طوفان الأقصى” عبر هجومٍ صاروخي واسعِ النطاق شنّته برًا وبحرًا وجوًا، موجّهة آلاف الصواريخ نحو مختلف المستوطنات الإسرائيلية من ديمونا في الجنوب إلى هود هشارون في الشمال والقدس في الشرق، مع اقتحام مقاتلين فلسطينيين برًا مستوطنات عبر سيارات رباعية الدفع ودراجات نارية وأيضًا طائرات شراعية، ومن دون أي إنذارات مسبقة.

وقد وصل عدد القتلى الإسرائيليين من جراء الهجوم المباغت الذي شنته حماس إلى أكثر من 700، بينما قدر عدد الأسرى بأكثر من 100.