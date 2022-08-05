فرنسا تحت وطأة الجفاف.. أكثر من 100 بلدة بدون مياه شرب

كشف وزير الإصلاحات البيئية الفرنسي “كريستوف بيشوف” أن أكثر من 100 بلدة في فرنسا أصبحت دون مياه للشرب بسبب الجفاف الذي يضرب البلاد.

وقال بيشوف في بث قناة “BFMTV” أثناء جولته العملية إلى منطقة جبال الألب: “لا توجد هناك مياه الشرب اليوم في أكثر من 100 بلدة فرنسية… ويتم إيصال مياه الشرب إلى عدد من الأماكن باستخدام الشاحنات لأنه لا توجد هناك مياه الشرب في الأنابيب. يجب علينا تشديد القيود”.

الموجة الثالثة من الحرارة اجتاحت فرنسا في 1 آب الجاري. وأُعلن مستوى خطر الطقس “البرتقالي” في 5 مناطق فرنسية. وارتفعت درجة الحرارة في جنوب غرب البلاد إلى 40 درجة فوق الصفر.

في سياق متصل، تسببت حرائق الغابات التي اندلعت في أنحاء أوروبا هذا الصيف في احتراق ثاني أكبر منطقة مسجلة، على الرغم من أن المنطقة لا تزال في منتصف موسم الحرائق المعتاد، وفقا لبيانات من مركز الأبحاث المشتركة التابع للاتحاد الأوروبي.

وعانت عشرات الدول الأوروبية من حرائق كبيرة هذا العام، مما أجبر الآلاف على الهروب وأدى إلى تدمير المنازل وأماكن العمل. ولا تزال دول مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا تواجه مخاطر اندلاع حرائق شديدة.

وأشارت البيانات الى أن حرائق الغابات أتت على أكثر من مليون و484 ألف فدان في دول الاتحاد الأوروبي هذا العام حتى الآن. وتعد هذه ثاني أكبر مساحة إجمالية على الإطلاق منذ عام 2006، عندما بدأت عملية التسجيل. وفي عام 2017، احترق نحو مليوني و441 فدان.