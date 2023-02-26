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فرنسا تحذر مواطنيها في بوركينا فاسو: لا تسافروا إلا للضرورة القصوى!

منذ 33 دقيقة
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

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طلبت فرنسا من مواطنيها في بوركينا فاسو توخي الحذر خصوصا في أيام الجمعة حينما تشهد البلاد بشكل متكرر تجمعات منتقدة للسياسات الفرنسية.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية في بيان اليوم الأحد “لا تسافروا إلا في حالة الضرورة القصوى وابتعدوا عن المسيرات (المناهضة لفرنسا) في واجادوجو وأجزاء أخرى من البلاد” وكررت تحذيرا من السفر إلى هناك.

وفي مطلع نوفمبر تشرين الثاني، قالت الوزارة إن خطر التعرض للاختطاف مرتفع في بوركينا فاسو.

وتدهورت العلاقات مع فرنسا بوتيرة سريعة بعد انقلاب عسكري في بوركينا فاسو في أكتوبر تشرين الأول. وفي يناير كانون الثاني، أمهلت بوركينا فاسو فرنسا شهرا لسحب قواتها إذ ألغت اتفاقا عسكريا يسمح للقوات الفرنسية بقتال مسلحين على أراضيها.

    المصدر :
  • رويترز

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