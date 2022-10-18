الثلاثاء 22 ربيع الأول 1444 ﻫ - 18 أكتوبر 2022 |
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فرنسا تحقق في مقتل فتاة صغيرة في باريس

منذ 53 دقيقة
علم فرنسا

علم فرنسا

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أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن الشرطة الفرنسية تحقق في مقتل فتاة تبلغ من العمر 12 عاما عثر على جثتها الأسبوع الماضي بالقرب من منزلها في شرق باريس وأن شابة مشتبه بها اعتقلت.

وقال الوزير الفرنسي إن المشتبه بها امرأة يقل عمرها عن 25 عاما تقيم في فرنسا بشكل غير مشروع.

وقال دارمانان لراديو (إر.تي. إل) إن “المشتبه بها… ليست معروفة بالفعل للشرطة. عمرها أقل من 25 عاما. وكانت تأتي بانتظام إلى أراضينا الوطنية كطالبة. ومنذ حوالي شهر، طلب منها مغادرة أراضينا الوطنية”.

ولم يدل الوزير بمزيد من التفاصيل. ونقلت صحف عن مصادر من الشرطة والقضاء قولها إن المشتبه بها جزائرية.

وقال الادعاء العام في باريس إن جثة الفتاة عثر عليها في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة الماضي بالقرب من منزلها في الدائرة التاسعة عشرة من العاصمة.

وقال المحامي ألكسندر سيلفا، الوكيل عن المشتبه بها، لتلفزيون

    المصدر :
  • رويترز

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