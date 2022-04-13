فرنسا تدعم أوكرانيا بمعدات عسكرية بأكثر من 100 مليون يورو

قالت فرنسا إنها زودت أوكرانيا بمعدات عسكرية تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليون يورو، وفق ما أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، اليوم الأربعاء، عقب اجتماعها مع نظيرها الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف.

قالت الوزيرة في تغريدة: “لقد أعلنت لنظيري أن فرنسا ستقدم قدرات عسكرية إضافية، بالإضافة إلى 100 مليون يورو من المعدات التي تم التبرع بها بالفعل”.

وفي بيان صحفي صادر عن وزارة الجيوش، أوضحت بارلي أن عمليات التسليم شملت “وسائل حماية ومعدات إلكترونية بصرية وأسلحة وذخيرة وأنظمة تسلح تلبي الاحتياجات التي عبرت عنها أوكرانيا”.

وحتى الآن، لم تحدد باريس قيمة الأسلحة التي تم تسليمها إلى كييف منذ بدء الغزو الروسي في نهاية فبراير.

ويضاف هذا المبلغ إلى 500 مليون يورو إضافية خصصها الاتحاد الأوروبي الخميس الماضي لشراء معدات عسكرية، ليبلغ هذا المبلغ 1,5 مليار يورو منذ بدء النزاع.

وذكر بيان الوزارة: “مع استمرار النزاع، تستعد فرنسا مع شركائها لتزويد أوكرانيا مساندة عسكرية طويلة الأمد، بدعم من تعبئة صناعاتنا الدفاعية”.

وأضاف: “الأمر يتعلق بحشد جماعي للمعدات التي تنسجم مع الاحتياجات الأوكرانية والعمل، مع حلفائنا وشركائنا، على تنسيق مساعدتنا من ناحية التدريب والدعم الخاص بهذه المعدات”.

وأكد أن فرنسا مصممة على مساعدة أوكرانيا في مقاومة هذا العدوان وتهيئة الظروف لسلام عادل ودائم.