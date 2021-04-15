السبت 15 محرم 1444 ﻫ - 13 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فرنسا تدعو رعاياها إلى مغادرة باكستان

15 - أبريل - 2021
فرنسا

فرنسا

A A A
طباعة المقال

قال مصدر دبلوماسي لوكالة “رويترز” إن فرنسا نصحت رعاياها وشركاتها بمغادرة باكستان مؤقتا، بسبب تهديدات خطيرة تواجه المصالح الفرنسية هناك، وذلك بعد نشوب اشتباكات عنيفة في باكستان هذا الأسبوع.

وأضاف المصدر الدبلوماسي اليوم الخميس أن السلطات الفرنسية بعثت برسالة تحذير خلال الليل لمواطنيها وشركاتها بعد أن تلقت تهديدا من جماعة إسلامية متشددة باستهداف المصالح الفرنسية في باكستان.

واشتبك الآلاف من الإسلاميين في باكستان مع الشرطة هذا الأسبوع احتجاجا على اعتقال زعيمهم قبل مسيرات لشجب رسوم كاريكاتيرية نشرت في فرنسا مسيئة للنبي محمد.

    المزيد من أخبار العالم

    بوتين وأردوغان
    رغم العقوبات الغربية.. تركيا وسعت تجارتها مع روسيا
    خليل عواودة
    تدهور الحالة الصحية للأسير الفلسطيني خليل عواودة
    الشرطة العراقية
    الأمن العراقي يحبط محاولة لبيع طفل من قبل ذويه

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    بالصورة: لبناني طعن سلمان رشدي
    بالصور: لبناني طعن سلمان رشدي
    الدولار والليرة اللبنانية
    دولار السوق السوداء يقترب من رقم قياسي جديد!!
    المحروقات
    استعدوا... أزمة محروقات جديدة في الأيام المقبلة؟