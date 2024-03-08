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فرنسا تدين موافقة إسرائيل على بناء 3500 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 8 - مارس - 2024 3:52 مساءً
الخارجية الفرنسية

الخارجية الفرنسية

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استنكرت فرنسا موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 3500 وحدة استيطانية بالضفة الغربية.

ودعت الخارجية الفرنسية في بيان، إسرائيل للتراجع فورا عن هذا القرار غير المقبول وغير القانوني وغير المسؤول، حسب تعبيرها.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الغربية دعت إسرائيل في الأشهر الأخيرة إلى وقف النشاط الاستيطاني وعنف المستوطنين بالضفة الغربية، إذ تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 720 ألف مستوطن بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وقبل يومين أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عزم الحكومة الإسرائيلية على مواصلة سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية مشيرا إلى إصدار أكثر من 18 ألف رخصة بناء هذا العام في الضفة الغربية المحتلة.

وصادقت سلطات الاحتلال على بناء حوالي 3500 وحدة استيطانية جديدة معظمها في مستوطنة معاليه أدوميم شرق مدينة القدس.

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