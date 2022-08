فرنسا ترسل أول دفعة تبرعات بجرعات لقاح كورونا إلى غرب إفريقيا

لاقت دعوة المغنية العالمية الشابة سيلينا غوميز، استجابة لدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي دعت فيها عبر “تويتر” زعماء العالم بإمداد البلدان الفقيرة بالأموال أو بجرعات من لقاحات كورونا.

وكتب ماكرون ردا على تغريدة غوميز “شكرا على حمل هذه الرسالة الحاسمة إلى جميع القادة. فرنسا بدأت بالفعل في إرسال جرعاتها الأولى من اللقاح إلى إفريقيا من خلال آلية كوفاكس، وهذه مجرد بداية. دعونا الآن نقف مع أولئك الذين لديهم أقل”.

Thank you! We need all #G7 leaders to stand with those who have less. I’m really hoping the US also hears this and takes a stand… @POTUS @SecBlinken @WHCOS? With US leadership #WeCanDoThis and end the pandemic for everyone. #VaxLive https://t.co/HWoxc4PGJi

