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فرنسا ترصد أول إصابة مؤكدة بسلالة كورونا الهندية

30 - أبريل - 2021
كورونا فرنسا

كورونا - فرنسا

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قالت السلطات الصحية الفرنسية، الخميس، أنها رصدت أول حالة مؤكدة للإصابة بالسلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا المستجد في فرنسا.

وقال مدير إدارة شؤون الصحة في منطقة آكيتين الجديدة، بينوا إيلبود، في تصريح صحفي، إن الإصابة تم رصدها في محافظة لو وغارون، وأكدت تحاليل أجريت في مختبر بمدينة تولوز إيجابية الحالة.

وذكر المسؤول الصحي أن السلالة تم رصدها لدى مواطن قدم من الهند، مشيرا إلى أن السلطات ألزمته بالخضوع للحجر الذاتي وأجرت فحوصا واسعة على الأشخاص الذين اتصل معهم.

وأوضح إيلبود: “نرجح أن هذه السلالة أكثر عدوى وأكثر مقاومة بعض الشيء أمام اللقاحات، لكن حاليا لا توجد دراسات تسمح بتأكيد ذلك بكل قناعة”.

وأعلنت السلطات الصحية الهندية أواخر مارس الماضي اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19” في البلاد تحتوي على طفرتين.

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