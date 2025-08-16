السبت 22 صفر 1447 ﻫ - 16 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فرنسا ترفض الاتهامات ضد دبلوماسيها في مالي: "اتهامات باطلة"

منذ 41 دقيقة
وزارة الخارجية الفرنسية

وزارة الخارجية الفرنسية

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لرويترز اليوم السبت إن فرنسيا معتقلا في مالي من بين العاملين بالسفارة الفرنسية في العاصمة باماكو، وإن الاتهامات الموجهة إليه “لا أساس لها من الصحة”.

واعتقلت السلطات في مالي الموظف الفرنسي بالإضافة إلى جنرالين وأفراد عسكريين آخرين في الأسابيع القليلة الماضية ووجهت إليهم اتهامات بالمشاركة في مؤامرة لزعزعة استقرار الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وذكرت الحكومة المالية في بيان يوم الخميس أن الموظف يدعى يان فيزيلييه.

وذكر بيان الخارجية الفرنسية “الحوار جار لتوضيح أي سوء فهم”.

وأضاف البيان أن اعتقال الموظف يمثل خرقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وكانت فرنسا ترتبط بعلاقات وثيقة مع مالي فيما مضى لكنها توترت في السنوات القليلة الماضية منذ إطاحة سلسلة من الانقلابات العسكرية بالحكومات في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

عناصر من الجيش الإيراني
حرب إسرائيل وإيران
إيران تهدد بمفاجآت جديدة وإجراءات أشد فتكًا تجاه تل أبيب وواشنطن
وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش يستعرض خريطة لتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية. رويترز
فرنسا: مشروع E1 الإسرائيلي في الضفة يشكّل "انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي"
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
بوتين: المحادثات مع ترامب في ألاسكا كانت بناءة ونريد إنهاء الصراع في أوكرانيا سلمياً

الأكثر قراءة

الموفدة الأميركيّة مورغان اورتاغوس
باراك وأورتاغوس في بيروت ولا عودة عن "حصرية السلاح"
دينا الشربيني
دينا الشربيني تثير الجدل بمنشور غامض على إنستغرام
الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم
قاسم قرأ رسالة لاريجاني.. حرب أهلية وتوجيه السلاح إلى صدور اللبنانيينّ!