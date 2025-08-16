فرنسا ترفض الاتهامات ضد دبلوماسيها في مالي: "اتهامات باطلة"

قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لرويترز اليوم السبت إن فرنسيا معتقلا في مالي من بين العاملين بالسفارة الفرنسية في العاصمة باماكو، وإن الاتهامات الموجهة إليه “لا أساس لها من الصحة”.

واعتقلت السلطات في مالي الموظف الفرنسي بالإضافة إلى جنرالين وأفراد عسكريين آخرين في الأسابيع القليلة الماضية ووجهت إليهم اتهامات بالمشاركة في مؤامرة لزعزعة استقرار الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وذكرت الحكومة المالية في بيان يوم الخميس أن الموظف يدعى يان فيزيلييه.

وذكر بيان الخارجية الفرنسية “الحوار جار لتوضيح أي سوء فهم”.

وأضاف البيان أن اعتقال الموظف يمثل خرقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وكانت فرنسا ترتبط بعلاقات وثيقة مع مالي فيما مضى لكنها توترت في السنوات القليلة الماضية منذ إطاحة سلسلة من الانقلابات العسكرية بالحكومات في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.