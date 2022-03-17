فرنسا تزيد إنفاقها العسكري لـ50 مليار يورو

كشفت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، عن قيمة الانفاق العسكري الفرنسي في عام 2025، والذي سيصل إلى 50 مليار يورو.

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الخميس، إن روسيا “تتظاهر” بالتفاوض على وقف إطلاق النار في أوكرانيا، مع الاستمرار في غزو جارتها تماشيا مع استراتيجية وحشية استخدمتها في أماكن أخرى.

وأضاف لودريان لصحيفة “لو باريزيان” الفرنسية: “لسوء الحظ، ما زلنا نواجه نفس المنطق الروسي – تقديم مطالب متطرفة، والرغبة في استسلام أوكرانيا وتكثيف حرب الحصار”.

وأوضح: “تمامًا كما هو الحال في غروزني (في الشيشان) وحلب (في سوريا)، هناك ثلاثة عناصر نموذجية – القصف العشوائي، وما يسمى بـ “الممرات” الإنسانية المصممة للسماح لهم باتهام الجانب الآخر بعدم الاحترام، والمحادثات مع هدف واحد هو التظاهر بالتفاوض”.

وأضاف أن “أوكرانيا من ناحية أخرى تشارك في المحادثات بمسؤولية وبعقل منفتح”.

وكان وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، أكد اليوم الخميس، أن روسيا لن تتوقف عند أوكرانيا، محذرا الدول الأوروبية من أنهم الهدف التالي للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وقال ريزنيكوف إن القوات الأوكرانية كبدت الجيش الروسي خسائر كبيرة، ونجحت في الاستيلاء على عدد كبير من المعدات العسكرية الروسية.