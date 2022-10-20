الخميس 24 ربيع الأول 1444 ﻫ - 20 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فرنسا تستعيد 40 طفلا و15 امرأة من سوريا

منذ دقيقة واحدة
مخيمات اللاجئين في سوريا

مخيمات اللاجئين في سوريا

A A A
طباعة المقال

قالت فرنسا اليوم الخميس إنها نفذت عملية جديدة لاستعادة مواطنين فرنسيين، 40 طفلا و15 امرأة، من مخيمات يديرها أكراد في شمال شرق سوريا.

وقالت وزارة الخارجية “تم تسليم القصر إلى خدمات رعاية الطفل وسيخضعون لفحص طبي واجتماعي”، في حين سيجري نقل النساء إلى السلطات القضائية.

وفي سبتمبر أيلول قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن تعيد فرنسا النظر في طلبات ترحيل من امرأتين فرنسيتين سافرتا إلى سوريا مع زوجيهما للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية وأطفالهما الذين ولدوا هناك.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في إعلان حينها “أخذت الحكومة علما بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”، مشددة على أن “فرنسا لم تنتظر الحكم الصادر عن المحكمة للتحرك”، وهي مستعدة لإعادة المزيد من العائلات “كلما سمحت الظروف بذلك”.

ودانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في سبتمبر الماضي فرنسا، بسبب عدم إعادتها عائلات مسلحين فرنسيين من سوريا.

وقالت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان “في تنفيذ حكمها، ترى المحكمة أنه يتعيّن على الحكومة الفرنسية استئناف النظر في طلبات المتقدّمين في أقرب وقت ممكن، مع ضمانات مناسبة ضدّ التعسف”.

وتشكل الإدانة نكسة لباريس، لكنها لا تكرس “حقا عاما بالعودة” للأشخاص الذين لا يزالون محتجزين في المخيمات السورية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

كورونا في الصين
كورونا
الصين تسجل 962 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سور سجن إيفين في العاصمة طهران
"الموت لخامنئي".. تفاصيل تكشف لأول مرة عن أحداث سجن إيفين الإيراني
صورة تظهر أنواعًا من المسيرات في نفق في إيران
واشنطن: لدينا أدلة على نقل إيران طائرات مسيرة إلى روسيا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

شيرين وحسام حبيب والمنتجة سارة الطباخ
أبرز تصريحات المنتجة سارة الطباخ حول أزمة شيرين
مصرف لبنان
زيادة في احتياطات المركزي تسبق موجة التضخم
ليونيل ميسي
الأرجنتين ليست بينهما.. ميسي يرشّح منتخبَين للفوز بكأس العالم