فرنسا تستهدف خفض ديونها بإجراءات تقشفية تشمل تقليص العطل

منذ 36 دقيقة
علم فرنسا

نقلت صحيفة ليزيكو الفرنسية عن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو قوله إن المفاوضات بشأن إلغاء عطلتين وطنيتين يجب أن تنتهي بحلول 30 سبتمبر أيلول على أقصى تقدير، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى إيجاد طرق لتقليص العجز المتكرر في موازنة الدولة.

وقدم بايرو، وهو أحد محاربي الديون المتحمسين منذ فترة طويلة ويقود حكومة أقلية تواجه الكثير من التحديات السياسية، الاقتراح الذي تصدر العناوين الرئيسية في يوليو تموز عندما حدد سلسلة من تدابير خفض العجز بقيمة 43.8 مليار يورو (51 مليار دولار) العام المقبل بهدف خفض ديون فرنسا.

وذكرت الصحيفة أنه وفقا لوثيقة داخلية، طلب رئيس الوزراء من مسؤولين حكوميين ونقابات وهيئات أخرى إبلاغه بما إذا كانوا يريدون إجراء مفاوضات مفتوحة بحلول الأول من سبتمبر أيلول. ولم تتحقق رويترز من صحة الوثيقة المشار إليها.

وقال بايرو ضمن اقتراح الموازنة الأحدث إنه يريد إلغاء عطلة يوم الاثنين التالي ليوم عيد القيامة وعطلة عيد النصر في أوروبا، مما أدى إلى احتجاج أحزاب من اليسار واليمين المتطرف.

ولم يرد مكتب رئيس الوزراء بعد على طلب للتعليق.

(الدولار = 0.8592 يورو)

    المصدر :
  • رويترز

