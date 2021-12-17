الجمعة 13 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 17 ديسمبر 2021 |
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فرنسا تسجل أول إصابة بإنفلونزا H1N5 في مزرعة بشمال البلاد

منذ ساعة واحدة
فرنسا

فرنسا

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أعلنت فرنسا، اليوم الجمعة، أنها اكتشفت فيروس إنفلونزا الطيور H1N5 شديد العدوى في مزرعة للبط جنوب غرب البلاد.

وقالت وزارة الزراعة الفرنسية إن “فرنسا اكتشفت فيروس إنفلونزا الطيور اتش 5 أن 1 شديد العدوى في مزرعة للبط جنوب غرب البلاد”.

وهذه هي الحالة الأولى من الموجة الحالية من المرض التي تصيب الجنوب الغربي، حيث أدت موجة سابقة من إنفلونزا الطيور في الشتاء الماضي إلى قتل أسراب البط.

وكانت وزارة الزراعة الفرنسية، قد أعلنت في وقت سابق، أنها رصدت بؤرة لإنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن بشمال البلاد، وهي الأولى منذ انتشار الوباء الشتاء الماضي.

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