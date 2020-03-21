فرنسا تسجل 78 وفاة جديدة بوباء كورونا في يوم واحد

أحصت فرنسا الجمعة 78 وفاة جديدة بوباء كورونا في الساعات الـ24 الأخيرة ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 450.

وصرّح المدير العام للصحة، جيروم سالومون، للصحافيين أن 12 ألفاً و612 شخصاً تأكدت إصابتهم بالفيروس، بينهم 5226 نقلوا إلى المستشفيات، منهم 1300 في العناية المركزة.

كما أضاف سالومون: “نصف المرضى في العناية سنهم دون 60 عاماً”، مذكراً بأنه حذّر أن الوباء يصيب أيضاً “بالغين شباباً”.

إلى ذلك أشار المسؤول إلى مغادرة نحو 1600 مريض المستشفيات بعد تعافيهم.

“لا تخرجوا”

وجدد سولومون دعوته الفرنسيين إلى اتباع التوجيهات، وقال مساء الجمعة: “لا تخرجوا في عطلة نهاية الأسبوع” مع “خطر نشر العدوى” خلال التنقل في السيارة أو القطار وفي المكان المقصود.

وتابع: “لا تخاطروا بنقل الفيروس بدون علمكم من المدن الكبرى إلى الريف (…) وقد تجدون أنفسكم في منطقة لا تحوي بنية تحتية صحية قادرة على رعاية عدد كبير من المرضى”.

يذكر أنه حتى اليوم أجري أكثر من 50 ألف فحص في البلاد.

كما فرضت فرنسا الثلاثاء تدابير حجر لم يلتزمها جزء من السكان خصوصا في المرحلة الأولى من تطبيقها.