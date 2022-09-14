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فرنسا: تصدير الغاز إلى ألمانيا سيكون متاح في "منتصف أكتوبر"

منذ 56 دقيقة
آخر تحديث: 14 - سبتمبر - 2022 6:46 مساءً
ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

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يعاني العالم اجمع من ازمة غاز وذلك بعد سلسلة العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا، جراء الهجمات العسكرية التي مارستها على الاراضي الاوكرانية.

وأعلن المدير العام لمشغل شبكة الغاز في فرنسا “Thierry oublie” خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، أن طاقة تصدير جديدة للغاز من فرنسا إلى ألمانيا ستكون متاحة “منتصف أكتوبر”.

وأضاف مدير GRTgaz “تحت تأثير الحرب في أوكرانيا، انعكست تدفقات الغاز القادمة من الشرق تاريخيًا، حدث تجفيف احترافي للغاز العابر منذ صيف 2022”.

“تعمل GRTgaz على تكييف شبكتها لتطوير قدرة تصديرية جديدة من فرنسا إلى ألمانيا والتي ستكون متاحة في منتصف أكتوبر “، بحسب بيان صحافي صادر عن GRTgaz اليوم الأربعاء.

    المصدر :
  • وكالات

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