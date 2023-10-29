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فرنسا تطالب بوقف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية

منذ 33 دقيقة
الخارجية الفرنسية

الخارجية الفرنسية

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قالت وزارة الخارجية الفرنسية (الأحد 29-10-2023) إن هناك حاجة لوقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة والذي تسبب في مقتل وتشريد العديد من المدنيين الفلسطينيين في الأيام القليلة الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان “فرنسا تطالب السلطات الإسرائيلية باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السكان الفلسطينيين”.

من جهتها طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الأحد بتدخل دولي عاجل لوقف الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين.

ودعت الخارجية في بيان لها المجتمع الدولي إلى إدراك مخططات وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش والجمعيات الاستيطانية التوسعية العنصرية وإرهابها في الضفة الغربية المحتلة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والضغوط على دولة الاحتلال لوقفها فورًا.

كما أدانت استباحة المستوطنين للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس والتي كان آخرها، إجبار أكثر من 250 مواطنًا في قرية زنوتا جنوب الخليل على ترك منازلهم وأراضيهم، وغيرها الكثير من الاعتداءات التي تتم بحماية جيش الاحتلال.

    المصدر :
  • رويترز

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