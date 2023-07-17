فرنسا تطالب روسيا بالتوقف عن الابتزاز بعد انسحابها من اتفاق الحبوب

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن باريس طلبت من موسكو الاثنين التوقف عن “الابتزاز” المتعلق بالأمن الغذائي العالمي، وذلك على خلفية تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وأضافت الوزارة في بيان “تندد فرنسا بتعليق روسيا مشاركتها في مبادرة حبوب البحر الأسود”.

وتابعت “روسيا وحدها مسؤولة عن وقف الملاحة في هذه المنطقة البحرية وتفرض حصارا غير قانوني على الموانئ الأوكرانية. عليها أن توقف ابتزازها فيما يتعلق بالأمن الغذائي العالمي وأن تعيد النظر في قرارها”.

انتهى عملياً

جاء ذلك، بعدما أعلنت موسكو الاثنين أن اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية بات في حكم المنتهي، بعد ساعات من هجوم ليلي شنته كييف على جسر القرم الذي يربط روسيا بشبه الجزيرة التي ضمتها عام 2014.

وقال الكرملين الاثنين إن الاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية الذي تنتهي صلاحيته منتصف الليل (الساعة 21,00 ت.غ) “انتهى عمليا”، لكن روسيا مستعدة للعودة إليه “فورا” عند تلبية شروطها.

وتهدف مبادرة حبوب البحر الأسود التي وقّعتها روسيا وأوكرانيا في تموز/يوليو 2022 برعاية تركيا والأمم المتحدة، للتخفيف من خطر المجاعة في العالم من خلال ضمان تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية رغم الحرب.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة تبلغت بقرار الكرملين.