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فرنسا تطلب من شركاتها تعليق استثماراتها في الولايات المتحدة وسط خلافات تجارية

منذ 6 ساعات
علم فرنسا

علم فرنسا

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دعا وزير الصناعة الفرنسي مارك فيراتشي اليوم الأربعاء الشركات الفرنسية إلى تعليق استثماراتها في الولايات المتحدة في ظل الخلافات القائمة بين فرنسا وأوروبا وبين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية.

وقال فيراتشي لإذاعة فرانس إنفو “نقول: علقوا استثماراتكم، في هذه المرحلة المعقدة للغاية. نحن الآن في حالة من الارتباك الشديد. الاستثمارات التي كانت متوقعة أصبحت الآن غير مؤكدة”.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء 4 نيسان/أبريل، عن فرض تعريفات جمركية جديدة وواسعة النطاق في خطوة وصفها بـ”إعلان التحرير الاقتصادي للولايات المتحدة”، حيث شملت الإجراءات فرض ضريبة بنسبة 25% على السيارات المستوردة، و20% على جميع الواردات الأخرى، مع نسب أعلى استهدفت شركاء تجاريين محددين:
• %34 على الواردات الصينية.
• %24 على الواردات اليابانية.
• %20 على واردات الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أفادت به شبكة “سي إن إن بيزنس” الأميركية.

    المصدر :
  • رويترز

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