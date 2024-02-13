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فرنسا تعتزم فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين فى الضفة الغربية

منذ 32 دقيقة
اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

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قالت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء إنها ستفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال عنف ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية.

وقالت في بيان “فرنسا ستفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متطرفين أدينوا بالعنف ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية… سيُمنع 28 فردا من دخول الأراضي الفرنسية”.

هذا وقال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن الدعوات لتفكيك الوكالة “قصيرة النظر” وإن إنهاء تفويضها سيضعف قدرة العالم على التعامل مع الأزمة الإنسانية في غزة.

وذكر بعد اجتماع مع ممثلي دول أعضاء بالأمم المتحدة في جنيف “لقد تحدثت مع الدول الأعضاء بخصوص كل هذه الدعوات لتفكيك الأونروا وإنهائها.

وحذرت من تأثير ذلك، وقلت إن هذه الدعوات قصيرة النظر”.

وأوضح أن “التأثير لن يقتصر على المدى القصير فقط، ولن يقوض قدرتنا الجماعية على التعامل مع الأزمة الإنسانية فحسب”.

    المصدر :
  • رويترز

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