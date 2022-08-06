السبت 8 محرم 1444 ﻫ - 6 أغسطس 2022 |
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فرنسا تعرب عن قلقها من التصعيد في غزة

منذ 42 دقيقة
علم فرنسا

علم فرنسا

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أعربت الخارجية الفرنسية، السبت، عن قلقها العميق إزاء التصعيد المستمر في غزة، معربة عن أسفها لسقوط ضحايا من المدنيين الفلسطينيين.

ودعت فرنسا جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس لتجنب أي تصعيد آخر يكون السكان المدنيون أولى ضحاياه.

وأكدت فرنسا على ضرورة الالتزام بحماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي التي تقع على عاتق جميع الأطراف.

واختتمت فرنسا بيانها بالتأكيد على حق كل من الإسرائيليين والفلسطينيين في العيش بسلام وكرامة وأمن، وضرورة استعادة أفق سياسي بهدف تحقيق سلام عادل ودائم.

وكان ناطق باسم الجيش الإسرائيلي قال لوكالة “فرانس برس”، إن الجيش “يستعد لتواصل العملية لمدة أسبوع.. ولا يجري حاليا أي مفاوضات لوقف إطلاق النار”، في تأكيد لتقارير أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية.

كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن “رئيس الوزراء يائير لابيد يدعو غدا، على ضوء الوضع الأمني وبموجب القانون، رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، لتلقي إحاطة أمنية. وسيتم تحديد الموعد بين مكتبيهما”.

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