الأربعاء 11 صفر 1444 ﻫ - 7 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فرنسا تعرب عن قلقها من زيادة التوتر بين اليونان وتركيا

منذ 6 دقائق
علما اليونان وتركيا

علما اليونان وتركيا

A A A
طباعة المقال

أعربت فرنسا عن “قلقها” من التوتّرات المتزايدة بين اليونان وتركيا، فيما قالت الولايات المتحدة إن تحذيرات الرئيس التركي لليونان “غير مفيدة” ودعت البلدين إلى تسوية الخلافات بطرق دبلوماسية.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا خلال زيارة إلى أثينا الثلاثاء إنّ “المنطقة ليس بحاجة إلى توتّرات، إنّها بحاجة إلى تهدئة”.

وكانت كولونا قالت الإثنين خلال زيارة إلى أنقرة إنّها حضّت نظيرها التركي مولود تشاوش أوغلو على تجنّب “أيّ تصعيد، أكان لفظياً أو غير ذلك”.

ومن جانبها، قالت الولايات المتحدة إن تحذيرات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لليونان بشأن النزاعات البحرية “غير مفيدة” ودعت البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى تسوية الخلافات بطرق دبلوماسية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية ردا على سؤال عن تصريحات أردوغان “في وقت غزت فيه روسيا مرة أخرى دولة أوروبية ذات سيادة، التصريحات التي يمكن أن تثير خلافات بين الحلفاء في الناتو غير مفيدة”.

وأضاف أن “الولايات المتحدة تواصل تشجيع حلفائنا في الناتو على العمل معا للحفاظ على السلام والأمن في المنطقة وحل الخلافات دبلوماسيا”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتّهم في نهاية الأسبوع الماضي اليونان بـ”احتلال” جزر تقع في بحر إيجه وتخضع للسيادة اليونانية لكن لا يمكن لأثينا أن تنشر فيها جنوداً عملاً بمعاهدات أبرمت في نهاية الحرب العالمية الأولى.

والسبت هدّد أردوغان اليونان بدفع “ثمن باهظ”، متّهماً إيّاها بانتهاك المجال الجوي التركي وبـ”مضايقة” الطائرات التركية فوق بحر إيجه.

والثلاثاء قال دندياس إنّ تصريحات المسؤولين الأتراك باتت أكثر فأكثر “شائنة وغير مقبولة”، محذّراً من أنّ الجيش اليوناني “قادر على الدفاع عن وطننا”

    المزيد من أخبار العالم

    ليز تراس
    ليز تراس.. "حرباء سياسية" عملت في ظل 3 رؤساء وزراء سابقين
    أزمة طاقة تلوح بأوروبا
    أسوأ أزمة طاقة تلوح في الأفق لأوروبا
    سجون إيران
    رسالة عاجلة للاتحاد الأوروبي بشأن المعتقلين الأجانب في إيران

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قد يؤدّي إلى إتلاف ناقل الحركة.. خطأ شائع نرتكبه عند إيقاف السيارة!
    مقاتلات إسرائيلية من نوع "إف-35"
    تطور خطير.. مقاتلات "إف-35" إسرائيلية تخرج مطار حلب الدولي عن الخدمة
    مسبح
    اغتصاب ابنة الـ 10 سنوات داخل مسبح في بيروت