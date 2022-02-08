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فرنسا تعلن مقتل 30 «مسلحًا متطرفًا»

منذ 7 ساعات
french-troops

french-troops

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أعلنت هيئة الأركان الفرنسية، اليوم الثلاثاء، مقتل 30 “مسلحًا متطرفًا” مطلع شباط بمنطقة ليبتاكو في مالي على أيدي عناصر مجموعة “تاكوبا” الأوروبية والقوات المسلحة المالية.

وقالت هيئة الأركان إنها “المرة الأولى التي تسفر فيها عملية تشارك فيها قوة من مالي منخرطة مع (تاكوبا) عن مثل هذه الحصيلة”، مشيرة إلى أن هذه العملية نُفذت في الفترة الممتدة ما بين 1 و6 فبراير في منطقة “المثلث الحدودي” بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

وأوضحت هيئة الأركان الفرنسية أن العملية أدت أيضا إلى مصادرة “العديد من التجهيزات والمكونات لتصنيع العبوات الناسفة”.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد في العلاقة بين باماكو وباريس توترا متزايدا.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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