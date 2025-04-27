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فرنسا تقترح دمج وإلغاء ثلث الوكالات الحكومية بحلول نهاية العام

منذ 20 ساعة
آخر تحديث: 27 - أبريل - 2025 1:59 مساءً
أميلي دو مونشالان وزيرة الدولة المكلفة بالحسابات العامة في فرنسا. رويترز

أميلي دو مونشالان وزيرة الدولة المكلفة بالحسابات العامة في فرنسا. رويترز

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قالت أميلي دو مونشالان وزيرة الدولة المكلفة بالحسابات العامة في فرنسا اليوم الأحد إن الحكومة ستقترح دمج أو إلغاء ثلث الوكالات الحكومية بحلول نهاية العام في محاولة لتوفير المال.

وقالت الوزيرة في مقابلة مع قناة (سي.إن. نيوز،أوروبا 1) الفرنسية “سنقترح، بحلول نهاية العام، في الميزانية دمج أو إلغاء ثلث الوكالات والجهات الحكومية غير الجامعية”.

وأضافت أن القيام بذلك سيوفر ما يتراوح من ملياري يورو إلى ثلاثة مليارات يورو.

وتسعى حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو إلى خفض عجز ميزانية القطاع العام من 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى ثلاثة بالمئة وهو الحد الأقصى الذي حدده الاتحاد الأوروبي، في عام 2029.

وقال وزير المالية إريك لومبارد إن الحكومة ستسعى إلى خفض الإنفاق بمقدار 40 مليار يورو في السنة المالية المقبلة.

    المصدر :
  • رويترز

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