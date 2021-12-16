فرنسا تكشف حصيلة إصابات متحور "أوميكرون"

قررت الحكومة الفرنسية اليوم الخميس، تشديد الإجراءات بحق المسافرين القادمين من بريطانيا، في مسعى للحد من تفشي متحور “أوميكرون” من فيروس كورونا في أراضيها.

وصرح المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل آتال، في حديث للتلفزيون BFM، بأن الإجراءات الجديدة التي سيعلن عنها مكتب رئيس الوزراء في وقت لاحق من اليوم ستشمل خفض مدة صلاحية فحص تفاعل البوليمراز المتسلسل (PCR) للمسافرين القادمين من بريطانيا من 48 إلى 24 ساعة.

كما سيتعين على المسافرين القادمين من المملكة المتحدة دخول الحجر الصحي الإلزامي، بالإضافة إلى الحد من المبررات للسفر من بريطانيا إلى فرنسا.

وأكد آتال تسجيل 240 إصابة بمتحور “أوميكرون” في فرنسا حتى اليوم.

وجاءت هذه الإجراءات على خلفية ارتفاع وتيرة تفشي كورونا في بريطانيا إلى أرفع مستوى لها منذ أوائل عام 2020.

وكان وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، قد أعلن عن جملة إجراءات اتخذتها السلطات خلال اجتماع أشرف عليه الرئيس إيمانويل ماكرون للتصدي لموجة تفشي وباء كورونا الجديدة التي تشهدها البلاد.

ومن بين هذه الإجراءات ضرورة التطعيم بجرعة ثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لجميع الأشخاص البالغين 18 عاما وما فوق.