فرنسا تمدد اختبارات كوفيد الإلزامية للقادمين من الصين

أعلنت فرنسا تمديد اختبارات كوفيد الإلزامية للقادمين من الصين حتى 15 فبراير شباط، وفق ما أفاد مرسوم حكومي نُشر، السبت.

وفي وقت قال فيه مسؤولون صينيون إن الإصابات بلغت ذروتها، حذر بعض الخبراء في العالم من احتمال ارتفاع الحالات في المناطق الريفية الأقل استعدادا للتعامل مع العدوى مع سفر ملايين الصينيين لزيارة عائلاتهم خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وفي 30 ديسمبر كانون الأول، أعلنت فرنسا أنها ستطلب من القادمين من الصين تقديم ما يثبت سلبية اختبار للكشف عن كوفيد-19 على أن يتم إجراء الاختبار خلال أقل من 48 ساعة من المغادرة، وذلك بعدما خففت الصين قواعد الإغلاق.

وجعل الإجراء، الذي كان من المقرر أن يستمر حتى 31 يناير كانون الثاني، الاختبارات إلزامية على جميع الرحلات الجوية من الصين، بما في ذلك الرحلات التي تتوقف لفترة وجيزة هناك. كما طُلب من المسافرين على متن الطائرات القادمة من الصين وضع الكمامات.

وأنهت الصين سياسة (صفر كوفيد) الصارمة في أوائل ديسمبر كانون الأول بعد احتجاجات ضد القيود، مما سمح للناس بالسفر وكذلك للفيروس بالانتشار سريعا في أنحاء البلاد.

وكانت صحيفة لوموند الفرنسية أول من نشر المرسوم.