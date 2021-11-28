فرنسا تمدد تعليق الرحلات مع 7 دول إفريقية

أعلنت فرنسا تمديد حظر السفر الذي فرضته في وقت سابق لمنع دخول المسافرين من 7 دول في إفريقية، وسط انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا “أوميكرون”.

وقررت السلطات الفرنسية في وقت سابق فرض حظر حتى 29 نوفمبر على الحركة من هذه الدول التي تم فيها اكتشاف إصابات بالمتحور “أوميكرون”.

وحظرت دول أوروبية عدة، بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا، الرحلات الجوية من وإلا جمهورية جنوب إفريقيا والدول المجاورة لها.

وتنطبق الإجراءات على جنوب إفريقيا وناميبيا وزيمبابوي وبوتسوانا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق.

وقالت منظمة الصحة العالمية، عقب اجتماع طارئ يوم الجمعة الماضي حول المتحور الجديد لفيروس كورونا الموجود في جنوب إفريقيا، إن التقارير عن المتحور الجديد مقلقة.

ودفع متحور فيروس كورونا الجديد الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية تسمية “أوميكرون”، عددا من الدول إلى الاستنفار والإسراع باتخاذ إجراءات جديدة، في محاولة لدرء مخاطر تفشيه.