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فرنسا تمنع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض يوروساتوري للأسلحة

منذ 4 دقائق
معرض يوروساتوري للأسلحة

معرض يوروساتوري للأسلحة

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قالت وزارة الدفاع الفرنسية ومنظمو معرض يوروساتوري السنوي للأسلحة والدفاع (الجمعة 31-5-2024) إن فرنسا منعت الشركات الإسرائيلية من المشاركة في المعرض الذي سيقام في مدينة فيلبانت القريبة من باريس الشهر المقبل.

وقال متحدث باسم منظمي المعرض عبر البريد الإلكتروني “بموجب قرار اتخذته سلطات الحكومة، لن يكون هناك قسم عرض إسرائيلي في معرض يوروساتوري 2024”.

وقالت وزارة الدفاع لرويترز “لم تُستوف الشروط لاستضافة شركات إسرائيلية في المعرض في الوقت الذي يدعو فيه الرئيس إسرائيل إلى وقف عملياتها في رفح”.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه “غاضب” من الغارة الجوية الإسرائيلية التي تسببت في حريق أدى إلى مقتل 45 شخصا في مخيم في مدينة رفح بغزة، وهو ما أثار غضب زعماء العالم.

    المصدر :
  • رويترز

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