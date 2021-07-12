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فرنسا تندد بإغلاق حدود مالطا أمام المسافرين غير المطعمين ضد كورونا

12 - يوليو - 2021
فرنسا

فرنسا

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اعتبر وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون خلال برنامج “غران راندي فو” عبر إذاعة “أوروبا 1”: أن قرار مالطا إغلاق حدودها أمام المسافرين غير المطعمين ضد كورونا “مخالف للقواعد الأوروبية”، مضيفا “لا أدين القرار الذي اتخذته مالطا، لكنه مخالف للقواعد الأوروبية وأعتقد أنه يجدر بنا الالتزام بإطارنا وتطبيقه بالكامل”.

وأضاف: “هذا الإطار هو الشهادة الصحية الأوروبية.. من المحبذ أن يعودوا عن قرارهم”.

وتابع: “لم ننجح على الدوام في التنسيق في ما بيننا في أوروبا خلال هذه الأزمة، لكننا لمرة لدينا شهادة صحية، هي نفسها في كل أنحاء أوروبا”.

وأشار إلى أن “ما فعلته مالطا هو أنها لم تعد تعترف سوى باللقاح. وهذا يجب أن ينبهنا إلى أنه إذا ما تدهور الوضع، فإن محاولات الإغلاق المخالفة أحيانا للقواعد ستتزايد”.

وأضاف: “لدينا إطار أوروبي منسق يؤمن حماية، وهذا الإطار هو ما يجب تطبيقه”.

ولفت إلى أنه “من غير الوارد معاقبة مالطا”، مضيفا: “ما يهمني هو حماية عطل الفرنسيين والأوروبيين”، بحسب “مونت كارلو”.

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