فرنسا تندد بالقصف الإيراني على أربيل بالعراق

قالت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الأحد إن الهجوم بصواريخ باليستية على أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق يهدد جهود إنهاء المحادثات النووية مع إيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان، إن الضربة التي أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عنها تهدد أيضا الاستقرار في العراق والمنطقة ككل وأكد أن هناك ضرورة ملحة لإنهاء المفاوضات النووية مع إيران.

وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية، قد قالت في وت سابق من اليوم إن الحرس الثوري الإيراني أصدر اليوم الأحد بيانا يعلن فيه المسؤولية عن هجمات صاروخية على “مراكز استراتيجية” إسرائيلية في أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق.

وكان قد سقط عدد من الصواريخ، فجر الأحد، في أربيل عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق، في هجمات لم توقع ضحايا أو جرحى، وفق ما أفادت السلطات المحلية من دون أن تحدد المواقع المستهدفة.

ونفت حكومة كردستان العراق، اليوم الأحد، مزاعم إيرانية حول قصف “موقع إسرائيلي” داخل الإقليم.

وأكدت حكومة كردستان العراق أن الموقع الذي تعرض للقصف بصواريخ إيرانية هو “مدني”.

الرد الكردي جاء بعد إعلان مليشيات الحرس الثوري الإيراني مسؤوليتها عن القصف الصاروخي الذي استهدف محافظة أربيل.

وزعمت مليشيات الحرس الثوري، في بيان لها نشرته وسائل إعلام إيرانية، أن استهدافه لأربيل يرتبط بـ”جرائم إسرائيلية” سبق الإعلان عنها.

وادعت أنه “تم الليلة الماضية استهداف المركز الاستراتيجي للتآمر التابع للنظام الإسرائيلي”.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن محافظ أربيل أوميد خوشناو قوله إن عدة صواريخ سقطت على مدينة أربيل، مضيفاً أن الجهة المستهدفة غير معروفة سواء كانت القنصلية الأمريكية أو مطار أربيل الذي يؤوي قاعدة تضمّ قوات للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش.