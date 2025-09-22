الأثنين 30 ربيع الأول 1447 ﻫ - 22 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فرنسا تنضم إلى حلفاء غربيين في الاعتراف بدولة فلسطينية

منذ 44 دقيقة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

A A A
طباعة المقال

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتراف بلاده بدولة فلسطين، وذلك في كلمة له خلال أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي انطلق في نيويورك مساء اليوم الاثنين.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لم يعد بوسعنا الانتظار للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأضاف “نتحمل مسؤولية جماعية لفشلنا حتى الآن في بناء سلام عادل بالشرق الأوسط”.

وأشار ماكرون إلى أن وعد إقامة دولة عربية في فلسطين لم يتحقق بعد، وعلينا واجب رسم طريق السلام في الشرق الأوسط، وفعل كل ما بوسعنا للحفاظ على إمكانية تحقيق حل الدولتين.

وقال إن إسرائيل تواصل عملياتها في غزة بهدف معلن هو تدمير (حركة المقاومة الإسلامية) حماس، لكن حياة آلاف الغزيين لا تزال تدمر. وتابع أنه “لا مبرر لما يحدث في غزة ويجب إنهاء الحرب لإنقاذ الأرواح”.

وأعرب عن تعاطفه مع الإسرائيليين، وطالب بالإفراج غير المشروط عن الأسرى المحتجزين لدى حماس، وقال إن “وحشية حماس ومن تعاون معها في 7 أكتوبر 2023 أذهلت إسرائيل والعالم”، حسب تعبيره.

من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود إن مؤتمر حل الدولتين فرصة تاريخية لتحقيق السلام.

وأضاف الوزير السعودي في المؤتمر أن “إسرائيل تواصل ارتكاب جرائمها الوحشية في غزة وانتهاكاتها في الضفة والقدس الشريف”، داعيا بقية الدول لاتخاذ الخطوة التاريخية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وانطلق مساء اليوم بنيويورك المؤتمر الدولي لتسوية قضية فلسطين بالسبل السلمية وتنفيذ حل الدولتين تحت رئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، وسط موجة من الاعترافات بدولة فلسطين، اعتبرتها أسكتلندا خطوة مهمة لكنها غير كافية، ورفض أميركي لها.

ومن المتوقع أن تشهد القمة، التي تُعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتراف 10 دول رسميا بدولة فلسطينية، وذلك بعد يوم من اعتراف مماثل صدر عن بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

تيمي ديفيس السفير الأمريكي السابق لقطر
شركة "إرث كابيتال" تعين السفير الأمريكي السابق لدى قطر رئيساً وشريكاً لها
لرئيس السوري أحمد الشرع يلتقي وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
وزارة الخارجية الأمريكية: روبيو والشرع ناقشا جهود تحديد أماكن أمريكيين مفقودين
كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي. رويترز
كالاس: يصعب الجزم بإمكانية الاتفاق على إعادة فرض العقوبات على إيران

الأكثر قراءة

المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك يتحدث بعد اجتماعه مع الرئيس جوزhف عون في القصر الرئاسي في بعبدا، لبنان، 26 أغسطس 2025. رويترز
كلام بارّاك خطير.. هل من انفجار وشيك؟
مجلس الوزراء، في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وبدعوة وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء
تصاعد الضغط الدولي على لبنان.. رسالة حاسمة بشأن السلاح
السيارة التي استهدفتها الغارة الإسرائيلية في بنت جبيل
مجزرة في بنت جبيل.. 5 ضحايا بينهم 3 أطفال جراء غارة اسرائيلية!