فرنسا “تنقض” على “الذئاب الرمادية” التركية

أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان الإثنين أن الحكومة الفرنسية ستتخذ خلال جلسة لمجلس الوزراء الاربعاء قرارا بحل حركة “الذئاب الرمادية” القومية التركية المتطرفة.

ووجهت أصابع الاتهام الى هذه الحركة بعد الصدامات التي وقعت أخيرا بين الجاليتين التركية والارمنية في ديسين-شاربيو قرب ليون (شرق). كذلك، كتبت عبارة “الذئاب الرمادية” على نصب تكريمي لضحايا الإبادة والمركز الوطني للذاكرة الارمنية قرب ليون ليل السبت الاحد.

كما تتجه فرنسا لإخضاع نحو 51 جمعية دينية للمراقبة، حيث قد يعلن عن حل عدد منها بسبب تورطها في الترويج لأفكار تنافي مبادئ فرنسا.

واعتقلت الشرطة الفرنسية شخصين آخرين مشتبه بهما في الهجوم الذي وقع في مدينة نيس، ليرتفع عدد المشتبه بهم إلى 6 أشخاص.

وأعلنت الشرطة الفرنسية توقيف الشخصين في أعقاب حادث طعن بكنيسة بمدينة نيس جنوبي البلاد، والذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن مصادر قضائية، إن المعتقلين هم رجال تتراوح أعمارهم ما بين 25 و63 عاما.

ومنذ هجوم نيس الإرهابي الخميس الماضي، تم اقتياد 6 أشخاص للحجز الشرطي، بالإضافة إلى ما يشتبه أنه منفذ الهجوم.

والأحد، أعلنت السلطات الفرنسية، توقيف تونسي يبلغ 29 عاما.

وقال مصدر قضائي إن الشرطة ألقت القبض على الموقوف الرابع في غراس التي تبعد نحو 45 كيلومترا عن مدينة نيس، ووضع قيد التوقيف للاشتباه بتواصله مع منفّذ الهجوم التونسي إبراهيم العويساوي.

وأوقف أول مشتبه فيه يبلغ 47 عاما، الخميس، بعدما ظهر إلى جانب المهاجم في لقطات لكاميرات المراقبة عشية الهجوم.

ومؤخرا، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الحكومة كثفت الإجراءات ضد التطرف في الأيام القليلة الماضية.

كما تم حل جماعة محلية ضالعة في الهجوم وتطلق على نفسها اسم “جماعة الشيخ أحمد ياسين” الموالية لحركة حماس الفلسطينية و”الضالعة مباشرة” في الاعتداء على المدرس.

كان قد قرر الرئيس الفرنسي تعزيز أمن المدارس ومراقبة الدعاية المتطرفة على الإنترنت، بعد حادثة ذبح المدرس.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بوجود لائحة تشمل عدداً من الجمعيات التي رصدت الوزارة نشرها خطابات دينية متطرفة في الآونة الأخيرة.

وتعهد الوزير بأن الحكومة ستشدد الخناق على الجمعيات الخيرية التي يشتبه في ارتباطها بشبكات متطرفة.