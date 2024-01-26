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فرنسا تُندّد باستهداف مركز أممي في غزة: للامتثال للقانون الإنساني الدولي

منذ 37 دقيقة
علم فرنسا

علم فرنسا

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ندّدت فرنسا الخميس بالقصف الدامي على مركز إيواء للأمم المتحدة الأربعاء في خان يونس جنوب قطاع غزّة، داعية إسرائيل إلى “الامتثال للقانون الإنساني الدولي”، بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجيّة.

وشدّدت الخارجيّة الفرنسيّة على ضرورة “حماية مواقع الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني الذين يُعدّ عملهم ضروريًّا للسكّان المدنيّين في غزّة”، مذكّرةً بأنّ “حماية المدنيّين هي على السواء واجب أخلاقي والتزام دولي”.

ومن خلال دعوتها إسرائيل إلى “الامتثال للقانون الإنساني الدولي الذي يفرض في كلّ الأوقات وفي كلّ الأماكن مبادئ واضحة للتمييز والضرورة والتناسب والاحتياط”، يبدو أنّ فرنسا توجّه أصابع الاتّهام ضمنًا إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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